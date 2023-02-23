Блог | Николай Томенко: 23 февраля как день капитуляции большевистской России

Актуальні поради вчителя Путіна Володимира ЛЕНІНА щодо потреби архітяжкої капітуляції та негайного миру.

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Зазвичай, 23 лютого продовжується дискусія про "перевернуту і брехливу історію" щодо заснування так званого "Дня защитника Отечества", які досі святкує Росії та її друзі.

Вже й школярі знають, що саме 23 лютого 1918 року Червона армія більшовицької Росії зазнала нищівної поразки від кайзерівської Німеччини під Нарвою. Історичний вчитель Путіна Володимир Ленін так описав цю ганебну сторінку російської військової історії:

"Болісно-ганебні повідомлення про відмову полків тримати позиції, про відмову захищати навіть Нарвську лінію, про невиконання наказу знищити все і вся при відступі; не говоримо вже про втечу, хаос, безрукість, безпорадність, нехлюйство. У Радянської республіки немає армії…"

Але менше мовиться про ультиматум Німеччини, який очільники тодішньої Росії прийняли саме 23 лютого, а остаточно капітулювали на німецьких умовах та підписали Брест-Литовський мирний договір 3 березня 1918 року.

Знову нагадаю відому статтю Леніна "Мир чи війна" написану 23 лютого.

Цитую оригінал:

"В тезисе 17-м я писал, что, если мы откажемся подписать предлагаемый мир, то "сильнейшие поражения заставят Россию заключить еще более невыгодный сепаратный мир".

Оказалось еще хуже, ибо наша отступающая и демобилизующаяся армия вовсе откажется сражаться…

Пусть знает всякий: кто проти немедленного, хотя и архитяжкого мира, тот губит Советскую власть".

Тож після своєї капітуляції 23 лютого та підписання миру більшовицька Росії мала виконати вимоги Німеччини та визнати незалежність Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, України, підписати мирну угоду з Україною та демобілізувати армію й роззброїти флот.

Саме тому 23 лютого 1918 року ІСТОРИЧНО було Днем ГАНЬБИ російської армії.

Проте Росія Путіна та її сателіти продовжують жити у своєму міфічному і брехливому світі й досі святкують "великий День защитника Отечества"?!

Краще б вони вивчили правдиву історію та негайно зупинили війну й погодилися на мир на українських умовах, бо як писав вчитель Путіна Володимир Ленін далі їх чекає ще більш ганебна поразка і капітуляція!