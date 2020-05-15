В селе в Одесской области построят уникальную площадь с летним кинотеатром

В селе Крыжановка Лиманского района Одесской области появится современная европейского уровня площадь с летним кинотеатром и зоной отдыха. Тендер на проведение реконструкции старого летнего кинотеатра выиграла фирма "РД – СТРОЙ СУ– 2", входящая в группу компаний "Ривьера Девелопмент" Игоря Учителя. Об этом сообщает издание newsliman.

В июле 2019 года территория кинотеатра, которая находится напротив здания Крыжановского сельского совета, была выкуплена у частного лица депутатом Лиманского районного совета Дьяковым С.А. и передана в собственность Крыжановской громады. Летний кинотеатр находился в крайне плохом состоянии и был почти разрушен.

Согласно проекту, будет реконструировано здание летнего кинотеатра, а также благоустроена площадь перед сельским советом, на которой будет организована зона отдыха, с местом для времяпровождения с детьми. Также подрядчик должен установить там современный пешеходный фонтан и светодиодный экран размером 608*384, провести внешнее освещение и видеонаблюдение. В результате должна получится красивая европейская площадь за разумные средства.

Группа компаний "Ривьера Девелопмент" достаточно известна в Одессе и области и имеет безупречную репутацию. Компания специализируется на проектировании и реализации различных объектов (квартира, дом, придомовая территория, ресторан, отель, квартал, район, город у моря), интегрируя в существующее пространство развитие окружающей активности. Кроме того, компания воплощает в жизнь и социальные объекты.

Фирма "РД – СТРОЙ СУ– 2", входящая в данную группу, ранее реконструировала здание Крыжановского центра предоставления административных услуг. В 2019 году данный проект участвовал в международном строительном конкурсе "Европейская награда — Модернизация года" (EUROPEAN AWARD — Modernization of the Year), который проходил в Варшаве. И отреконструированное здание ЦНАПа было признано лучшим в Европе!

На Facebook-странице конкурса также появились фото Крыжановского сельсовета ночью. "Night view… The building of Kryzhanivka village council, Ukraine", — гласит подпись к фотографиям.

newsliman

newsliman

newsliman

Кроме того, данная компания выполняла работы по строительству Пятого апелляционного административного суда в Одессе. К модернизации суда подключили ведущих украинских архитекторов, дизайнеров и IT-специалистов. Новое здание оборудовано с учетом современных европейских стандартов. За образец был взят Баварский административный суд, расположенный в Мюнхене. Новое здание суда оборудовано удобными залами заседаний, местами ожидания для посетителей, столовой. Также имеются комнаты ознакомления с материалами дел, электронное табло с наглядной иллюстрацией данных о ходе судебных процессов, а также залы для видеоконференций.

newsliman

newsliman

newsliman

Данное здание также признано одним из лучших зданий судов Украины, а ремонт в нем выполнен качественно и современно, что отмечает каждый адвокат, заходящий в здание.