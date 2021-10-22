В Одесском райсовете произошла перепалка из-за проверки COVID-сертификатов: я не обязан вам ничего показывать. Видео

В Одесском районном совете произошла перепалка из-за проверки COVID-сертификатов. Наличие документа спрашивали у депутатов сотрудники полиции в связи с вхождением региона в "красную" зону карантина.

Об этом сообщил в Facebook журналист Максим Войтенко. По его словам, перед сессией райсовета начался "небольшой шум" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, один из депутатов заявил, что сертификат у него якобы есть, но предъявлять его он никому не собирается.

"Я не обязан вам ничего показывать", – заявил он полицейским.

Журналист отметил, что до драки дело не дошло.

Напомним, Одесский райсовет был создан после появления в июле 2020 года Одесского района в результате административной реформы в Украине.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 18 октября, Одесса вместе со всей областью перешла в "красную" зону карантина из-за пика заболеваемости коронавирусом.

Ограничения "красной" зоны:

запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещено проведение массовых мероприятий (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);