Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro: появились фото

3.8т
Читать материал на украинском

В Одесский порт 28 ноября зашел французский военный корабль Commandant Biro. Корвет прибыл в Украину из грузинского Батуми, где проводил учения с местными моряками.

В Одессе французы также проведут учения с украинскими кораблями. Как передает корреспондент OBOZREVATEL, Commandant Biro в порту ждали с раннего утра, но из-за сильного тумана ему удалось пришвартоваться только около 11.30 (чтобы посмотреть фото корабля, доскролльте страницу до конца).

Новости
Россия вернула Украине корабли: НАТО выступил с заявлением

Корвет Commandant Biro построен в 1984 году. Корабль, который назван в честь французского капитана времен Второй мировой войны Роджера Биро, базируется в Тулоне. Его длинна – 80 метров, ширина – 10. На борту – 90 членов экипажа. На вооружении – 100 мм пушка, два зенитных 20 мм орудия, четыре крупнокалиберных пулемета и четыре пусковых ракетных установки.

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, к причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО - Испании, Румынии, Болгарии и Италии.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы НАТО
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
60
30
Смешно
5
Интересно
70
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Ох, щастие то навалилось на укров)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
2 из 3 ответов | показать все
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Перепил Недо, ты уже почистил гальюны на корвете Нато? Он ведь именно за этим пришел в Одессу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Перепил Недо, нам такие сны не снятся. Мы мирные люди. Это вы готовы обосрать от неуемной радости шальвары при виде заграничного катера, немногим отличающегося от ваших легендарных бронечовнов)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Ржавое корыто в прямом и переносном смысле слова Обоз бы, хоть, фото не выкладывал!))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги