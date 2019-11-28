В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro: появились фото

В Одесский порт 28 ноября зашел французский военный корабль Commandant Biro. Корвет прибыл в Украину из грузинского Батуми, где проводил учения с местными моряками.

В Одессе французы также проведут учения с украинскими кораблями. Как передает корреспондент OBOZREVATEL, Commandant Biro в порту ждали с раннего утра, но из-за сильного тумана ему удалось пришвартоваться только около 11.30 (чтобы посмотреть фото корабля, доскролльте страницу до конца).

Корвет Commandant Biro построен в 1984 году. Корабль, который назван в честь французского капитана времен Второй мировой войны Роджера Биро, базируется в Тулоне. Его длинна – 80 метров, ширина – 10. На борту – 90 членов экипажа. На вооружении – 100 мм пушка, два зенитных 20 мм орудия, четыре крупнокалиберных пулемета и четыре пусковых ракетных установки.

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro

В порт Одессы зашел французский корвет Commandant Biro

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, к причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО - Испании, Румынии, Болгарии и Италии.

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