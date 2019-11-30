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1 грудня • оновлено в 06:18
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Макрон нагородив орденом командувача ВМС України: фото

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В Одесі на борту корвета Commandant Birot, який знаходиться в Україні з дружнім візитом, 30 листопада відбулося нагородження командувача ВМС України адмірала Ігоря Воронченка орденом Французької Республіки "За заслуги". Нагороду вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Національний орден Франції "За заслуги" – друга за значущістю нагорода Республіки. Указ про нагородження Воронченко підписав особисто президент Емманюель Макрон. Про це повідомили в прес-центрі командування Військово-Морських сил України (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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"Наша співпраця триває досить довго і про її якісний рівень свідчить стажування українських кадетів на борту французьких кораблів, зупинки французьких кораблів в Одесі. В майбутньому ми будемо розвивати наші відносини між Військово-Морськими силами Франції та України", – сказав посол Етьєн де Понсен.

Командувача ВМС України нагородили французьким орденом

Командувача ВМС України нагородили французьким орденом

ВМС ЗС України / Facebook

Командувача ВМС України нагородили французьким орденом

Командувача ВМС України нагородили французьким орденом

ВМС ЗС України / Facebook

Командувача ВМС України нагородили французьким орденом

Командувача ВМС України нагородили французьким орденом

ВМС ЗС України / Facebook

Командувача ВМС України нагородили французьким орденом

Командувача ВМС України нагородили французьким орденом

ВМС ЗС України / Facebook

Командувача ВМС України нагородили французьким орденом

Командувача ВМС України нагородили французьким орденом

ВМС ЗС України / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеський порт 28 листопада зайшов французький військовий корабель Commandant Biro. Корвет прибув в Україну з грузинського Батумі, де проводив навчання з місцевими моряками.

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Автор
Михайло Бардін
Особа
Ігор Воронченко
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Комментарии на сайте не модерированы
Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Макрон даже не подозревает что этот танкист существует.
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Бусы папуасам в, студию..
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
причина награждения не указана. видимо за регрессивное развитие ВМФ Украины.
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