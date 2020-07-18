На трассы Одессы срочно выведут наряды полиции из-за трагических аварий

В Одессе после двух смертельных аварий, которые произошли 18 июля и унесли жизни восьмерых человек, правоохранители заявили, что будут контролировать все аварийно-опасные участки дорог в регионе.

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области. По словам полицейских, контроль будет происходить круглосуточно.

"С сегодняшнего дня по поручению главы одесской полиции все аварийно-сложные участки дорог международного и регионального значения будут круглосуточно контролироваться нарядами групп реагирования патрульной полиции", – сказано в сообщении.

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Так, работники полиции будут уделять повышенное внимание соблюдению водителями, в том числе транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, правил дорожного движения. В частности выявлению нарушителей, которые допускают превышение скорости движения и создают ситуации, которые могут привести к авариям.

Также усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети, чтобы предотвратить их травмирование.

"Кроме указанных мероприятий работники полиции будут проводить и разъяснительную работу с участниками дорожного движения по недопущению нарушений ПДД", – отметили в пресс-служба полиции.

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