На траси Одеси терміново виведуть наряди поліції через трагічні аварії

В Одесі після двох смертельних аварій, які трапилися 18 липня і забрали життя вісьмох осіб, правоохоронці заявили, що контролюватимуть усі аварійно-небезпечні ділянки доріг в регіоні.

Про це сказано на сайті Головного управління Національної поліції України в Одеській області. За словами поліцейських, контроль відбуватиметься цілодобово.

"Відсьогодні за дорученням очільника одеської поліції усі аварійно-складні ділянки доріг міжнародного та регіонального значення будуть цілодобово контролюватися нарядами груп реагування патрульної поліції", – сказано у повідомленні.

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Так, працівники поліції приділятимуть посилену увагу дотриманню водіями, у тому числі транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення, правил дорожнього руху. Зокрема виявленню порушників, які допускають перевищення швидкості руху та створюють ситуації, що можуть призвести до автопригод.

Також посилиться контроль за поведінкою дітей на вулично-дорожній мережі, аби запобігти їх травмуванню.

"Крім вказаних заходів, працівники поліції будуть проводити і роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху щодо недопущення порушень ПДР", – зазначили у пресслужбі поліції.

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Як повідомляв OBOZREVATEL: