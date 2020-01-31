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31 января • обновлено в 16:38
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/ Одесса в деталях

На Одесщине подросток совершил жуткое самоубийство

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Вечером 30 января в городе Черноморске на Одесщине из окна 15-го этажа выпал 17-летний юноша.

От полученных травм парень скончался на месте, сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.

Под Одессой юноша выбросился из окна

Под Одессой юноша выбросился из окна

gx.net.ua

Внешних признаков насильственной смерти на теле парня не обнаружили.

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Позднее стало известно, что юноша совершил самоубийство. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Одессе девушка чудом выжила после падения из окна с 13 этажа.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы самоубийство
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