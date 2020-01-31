На Одесщине подросток совершил жуткое самоубийство

Вечером 30 января в городе Черноморске на Одесщине из окна 15-го этажа выпал 17-летний юноша.
От полученных травм парень скончался на месте, сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.
Под Одессой юноша выбросился из окна
gx.net.ua
Внешних признаков насильственной смерти на теле парня не обнаружили.
Позднее стало известно, что юноша совершил самоубийство. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Одессе девушка чудом выжила после падения из окна с 13 этажа.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!