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31 січня • оновлено в 16:40
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На Одещині підліток скоїв страшне самогубство

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Увечері 30 січня в місті Чорноморську на Одещині з вікна 15-го поверху випав 17-річний юнак.

Від отриманих травм хлопець помер на місці, повідомили OBOZREVATEL у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Одеській області.

Під Одесою юнак викинувся з вікна

Під Одесою юнак викинувся з вікна

gx.net.ua

Зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі хлопця не виявили.

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"Прощавай, мамо! Тіло кремуй, попіл у море": в Одесі юнак наклав на себе руки. Фото 18+

Пізніше стало відомо, що юнак наклав на себе руки. Тіло відправлено на судово-медичну експертизу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Одесі дівчина дивом вижила після падіння з вікна з 13 поверху.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси самогубство
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