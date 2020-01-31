На Одещині підліток скоїв страшне самогубство

Увечері 30 січня в місті Чорноморську на Одещині з вікна 15-го поверху випав 17-річний юнак.
Від отриманих травм хлопець помер на місці, повідомили OBOZREVATEL у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Одеській області.
Під Одесою юнак викинувся з вікна
gx.net.ua
Зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі хлопця не виявили.
Пізніше стало відомо, що юнак наклав на себе руки. Тіло відправлено на судово-медичну експертизу.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Одесі дівчина дивом вижила після падіння з вікна з 13 поверху.
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