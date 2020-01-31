На Одещині підліток скоїв страшне самогубство

Увечері 30 січня в місті Чорноморську на Одещині з вікна 15-го поверху випав 17-річний юнак.

Від отриманих травм хлопець помер на місці, повідомили OBOZREVATEL у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Одеській області.

Під Одесою юнак викинувся з вікна gx.net.ua

Зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі хлопця не виявили.

Пізніше стало відомо, що юнак наклав на себе руки. Тіло відправлено на судово-медичну експертизу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Одесі дівчина дивом вижила після падіння з вікна з 13 поверху.

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