В Одессе военные устроили яркий флешмоб в честь дня герба Украины. Видео

Курсанты Военной академии Одессы отметили День государственного герба Украины флешмобом.

Будущие офицеры 19 февраля выстроились на плацу в форме национального символа, сообщается на Facebook-странице Одесской военной академии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Одесские военные устроили яркий флешмоб в честь дня герба Украины

"Военная академия (г.Одесса) поздравляет украинский народ с праздником – Днем Государственного герба Украины!", – говорится в сообщении вуза.

Напомним, что этот праздник в стране отмечают с 19 февраля 1992 года. Именно в этот день Верховная Рада утвердила тризуб в качестве малого герба Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети повздорили из-за предыдущего флешмоба военных курсантов в Одессе.

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