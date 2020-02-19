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19 февраля • обновлено в 15:40
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В Одессе военные устроили яркий флешмоб в честь дня герба Украины. Видео

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Курсанты Военной академии Одессы отметили День государственного герба Украины флешмобом.

Будущие офицеры 19 февраля выстроились на плацу в форме национального символа, сообщается на Facebook-странице Одесской военной академии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Одесские военные устроили яркий флешмоб в честь дня герба Украины

Одесские военные устроили яркий флешмоб в честь дня герба Украины

"Военная академия (г.Одесса) поздравляет украинский народ с праздником – Днем Государственного герба Украины!", – говорится в сообщении вуза.

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Тризуб, которому тысяча лет: в Украине отмечается День государственного герба

Напомним, что этот праздник в стране отмечают с 19 февраля 1992 года. Именно в этот день Верховная Рада утвердила тризуб в качестве малого герба Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети повздорили из-за предыдущего флешмоба военных курсантов в Одессе.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы военные
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Флэшмобить - не мешки таскать. Не перетрудились, болезные?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А в Англии это признали символом нациков)
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фил филька
фил филька
ухаха тока утром тут написал что из школьников гербы выкладывать будут))) упорыши такие предсказуемые идиоты)))
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