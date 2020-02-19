В Одесі військові влаштували яскравий флешмоб на честь дня герба України. Відео

Курсанти Військової академії Одеси відзначили День державного герба України флешмобом.

Майбутні офіцери 19 лютого вишикувалися на плацу у формі національного символу, повідомляється на Facebook-сторінці Одеської військової академії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Одеські військові влаштували яскравий флешмоб в честь дня герба України

"Військова академія (м.Одеса) вітає український народ зі святом – Днем Державного герба України!", – йдеться в повідомленні вузу.

Нагадаємо, що це свято в країні відзначають з 19 лютого 1992 року. Саме в цей день Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі посварилися через попередній флешмоб військових курсантів в Одесі.

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