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19 лютого • оновлено в 15:41
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В Одесі військові влаштували яскравий флешмоб на честь дня герба України. Відео

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Курсанти Військової академії Одеси відзначили День державного герба України флешмобом.

Майбутні офіцери 19 лютого вишикувалися на плацу у формі національного символу, повідомляється на Facebook-сторінці Одеської військової академії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Одеські військові влаштували яскравий флешмоб в честь дня герба України

Одеські військові влаштували яскравий флешмоб в честь дня герба України

"Військова академія (м.Одеса) вітає український народ зі святом – Днем Державного герба України!", – йдеться в повідомленні вузу.

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Тризуб, якому тисяча років: в Україні відзначається День державного герба

Нагадаємо, що це свято в країні відзначають з 19 лютого 1992 року. Саме в цей день Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі посварилися через попередній флешмоб військових курсантів в Одесі.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси військові
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Флэшмобить - не мешки таскать. Не перетрудились, болезные?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А в Англии это признали символом нациков)
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фил филька
фил филька
ухаха тока утром тут написал что из школьников гербы выкладывать будут))) упорыши такие предсказуемые идиоты)))
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