В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер "Делфи". Фото и видео

У одесского пляжа "Дельфин" 26 августа в очередной раз попытались поднять из моря танкер "Делфи" (Delfi), который затонул еще 21 ноября прошлого года.

Как сообщает местное издание "Думская", судно действительно выровнялось на воде – прогресс виден невооруженным глазом (чтобы посмотреть фото, и видео доскролльте новость до конца).

Отмечается, что компания "Трансшип" совершает подъем так же, как пытались это сделать судовладельцы "Делфи". Буксиры тянули танкер за металлический трос, чтобы судно было легче выровнять на борт.

Поднятие "Делфи" из воды (dumskaya.net)

При этом подчеркивается, что "Трансшип" подошел к процессу более обстоятельно: сперва со дна вокруг танкера вытащили валуны, которые блокировали его, к борту приварили мощные крепления для тросов, а также откачали из танков сотню тонн песка, загерметизировали их и наполнили воздухом.

К затонувшему танкеру стянули буксиры (dumskaya.net)

"У танкера находятся четыре буксира и плавкран, пляж очистили от курортников и зевак, его оцепили бойцы Нацгвардии", – пишет издание.

Подчеркивается, что подъем "Делфи" действительно идет успешно, на фото заметно, что над уровнем воды виднеется вся палуба.

Затонувший танкер "Делфи" (dumskaya.net)

В процессе задействованы буксиры Topaz N и Diamond N. По данным регистра судоходства Украины, суда принадлежат фирме HENFORD LOGISTICS LIMITED, которая входит в группу компаний "Новороссийский морской торговый порт" и является крупнейшим стивидором Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL: