В Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер "Делфі". Фото і відео

У одеського пляжу "Дельфін" 26 серпня в черговий раз спробували підняти з моря танкер "Делфі" (Delfi), який затонув ще 21 листопада минулого року.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", судно дійсно вирівнялося на воді – прогрес помітно неозброєним оком (щоб подивитися фото, і відео доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що компанія "Трансшип" здійснює підйом так само, як намагалися це зробити судновласники "Делфі". Буксири тягнули танкер за металевий трос, щоб судно було легше вирівняти на борт.

Підняття "Делфі" з води (dumskaya.net)

Водночас наголошується, що "Трансшип" підійшов до процесу ретельніше: спершу з дна довкола танкера витягли валуни, які блокували його, до борту приварили потужні кріплення для тросів, а також відкачали з танків сотню тонн піску, загерметизували їх і наповнили повітрям.

До затонулого танкера стягнули буксири (dumskaya.net)

"Біля танкера перебувають чотири буксири і плавкран, пляж очистили від курортників і роззяв, його оточили бійці Нацгвардії", – пише видання.

Підкреслюється, що підйом "Делфі" дійсно йде успішно, на фото помітно, що над рівнем води видніється вся палуба.

Затонулий танкер "Делфі" (dumskaya.net)

У процесі задіяно буксири Topaz N і Diamond N. За даними реєстру судноплавства України, судна належать фірмі HENFORD LOGISTICS LIMITED, яка входить до групи компаній "Новоросійський морський торговельний порт" та є найбільшим стивідором Російської Федерації.

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