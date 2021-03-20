У "червоній" Одесі влаштували масову вечірку в розпал локдауну. Відео

В одному з нічних клубів Одеси влаштували масову вечірку, незважаючи на те, що регіон віднесли до "червоної" карантинної зони через поширення коронавірусу.

Відео з переповненого людьми закладу 20 березня опублікував Telegram-канал Perepichka News. На записі видно, що сотні людей перебувають без захисних масок у закритому приміщенні на концерті відомого українського виконавця Артема Пивоварова (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"В одеському клубі Ministerium сьогодні вночі зібрався цілий натовп народу, щоб послухати пісні й заодно – обмінятися бацилами. Хоча мер Труханов переконливо попросив заклади не працювати вночі, а волонтери розповіли про жахи з ковідними хворими, тусовщиків було не зупинити", – йдеться під відео.

Нагадаємо, що 20 березня Одеську область Міністерство охорони здоров'я України віднесло до "червоної" карантинної зони. Обмеження включають заборону роботи громадського транспорту, відвідування навчальних закладів та роботу ТРЦ, розважальних закладів, кафе й ресторанів.

З початку пандемії коронавірусу в Одесі виявили 96 844 хворих на коронавірус, із них 1 037 людей заразилися за минулу добу. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього померли 1 606 пацієнтів, а 81 551 особа повністю поборола хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві в ніч із 19 на 20 березня почали діяти жорсткі карантинні обмеження: як жила столиця в перший день нового локдауну і чи дотримувалися городяни карантинних заходів.