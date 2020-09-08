С танкера Delfi в Одессе начали срезать конструкции и механизмы. Фото

Эвакуацию танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, снова отложили и начали срезать с него металлические конструкции и убирать механизмы.

Об этом сообщила Думская. Утром 8 сентября в машинном отделении судна обнаружили течь.

Операцию по подъему танкера и уводу в порт Черноморск опять отложили на некоторое время.

Как сообщило издание, рабочие при помощи газового аппарата срезают различные металлические конструкции. Их убирает плавкран "Атлас-4".

Рабочие срезают металлические конструкции. Думская

А внутри танкера проводят сварочные работы.

Буксиры "Даймонд N" и "Топаз N" двое суток находятся возле танкера, при этом металлические тросы заведены на судно.

Танкер готовят к очередной попытке подъема. Думская

Администрация морских портов Украины сообщила в Facebook, что сейчас судно поддерживают на плаву и ликвидируют водотечности отсеков.

Танкер поддерживают на плаву. Facebook Администрации морских портов Украины

Через некоторое время сделают еще одну попытку поднят судно. Facebook Администрации морских портов Украины

В машинном отделении обнаружили течь. Думская

"В соответствии с хорошей морской практикой, после подъёма и в любом случае до буксировки, судно должно отстояться не менее 24 часов с контролем уровня в танках. Также нам предстоит убрать из судна большое количество ила и мусора (включая механизмы судна), сместившегося на правый борт и создающего нежелательный крен", – сказано в сообщении.

С танкера уберут много мусора и ила. Думская

С Delfi уберут механизмы. Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, В Одессе 6 сентября начали финальный этап работ по поднятию и отбуксировке танкера Delfi, затонувшего в Черном море в прошлом году.Он будет проходить в пять шагов.