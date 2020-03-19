Начальник подразделения станции "Одесса-Главная" попался на крупном воровстве

Сотрудники СБУ 19 марта задержали начальника пассажирского вагонного депо станции "Одесса-Главная".

Он подозревается в незаконном завладении бюджетными средствами, которые были направлены на ремонт спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области.

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Согласно информации, полученной в ходе предварительного расследования, сотрудник железной дороги заключил в 2017 году договор на ремонт специального автотранспорта с местной фирмой на сумму 300 тыс. гривен.

Эту сумму участники сделки присвоили, а в акты выполненных работ внесли ложные данные. Ремонт спецтехники вообще не проводился.

Начальнику депо объявили о подозрении по ч. 3 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ч.1 ст. 366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

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