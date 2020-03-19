Співробітники СБУ 19 березня затримали начальника пасажирського вагонного депо станції "Одеса-Головна".

Він підозрюється в незаконному заволодінні бюджетними коштами, призначеними для ремонту спецтехніки. Про це повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.

Начальник підрозділу станції "Одеса-Головна" попався на великій крадіжці СБУ

Згідно з інформацією, отриманою в ході попереднього розслідування, співробітник залізниці уклав у 2017 році договір на ремонт спеціального автотранспорту з місцевою фірмою на суму 300 тис. гривень.

Цю суму учасники угоди привласнили, а в акти виконаних робіт внесли неправдиві дані. Ремонт спецтехніки взагалі не проводився.

Начальнику депо оголосили про підозру за ч.3 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") і ч.1 ст. 366 ("Службове підроблення") Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, СБУ накрила в Одесі великих корупціонерів з ОДА.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!