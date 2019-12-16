Водитель Tesla попал в массовое ДТП в Одессе: видео

Крупная авария с участием шести автомобилей произошла в Одессе вечером 16 декабря.

Водитель автомобиля Tesla на большой скорости протаранил на проезжей части 5 автомобилей. Видео с места аварии было опубликовано в Telegram-канале "Odessa.Info (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе Tesla протаранила пять автомобилей Telegram-канал Odessa.Info

ДТП случилось на улице Водопроводной в районе Высокого переулка. Правоохранители установили, что виновник аварии был трезв. Жертв и пострадавших нет.

После аварии движение на этом участке дороги было затруднено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе среди белого дня сожгли Lexus депутата.

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