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16 декабря • обновлено в 21:28
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Водитель Tesla попал в массовое ДТП в Одессе: видео

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Крупная авария с участием шести автомобилей произошла в Одессе вечером 16 декабря.

Водитель автомобиля Tesla на большой скорости протаранил на проезжей части 5 автомобилей. Видео с места аварии было опубликовано в Telegram-канале "Odessa.Info (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Новости
В Одессе произошло страшное ДТП: есть жертвы и пострадавшие. Фото

В Одессе Tesla протаранила пять автомобилей

В Одессе Tesla протаранила пять автомобилей

Telegram-канал Odessa.Info

ДТП случилось на улице Водопроводной в районе Высокого переулка. Правоохранители установили, что виновник аварии был трезв. Жертв и пострадавших нет.

После аварии движение на этом участке дороги было затруднено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе среди белого дня сожгли Lexus депутата.

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Место
Украина Одесса
Теги
ДТП в Одессе новости Одессы
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