Под Одессой жутко покончил с собой подросток

В селе Новосельское Одесской области 6 января обнаружили повешенным 16-летнего парня.
Подросток повесился в местной теплице. Об этом Odessa.online сообщили источники в полиции.
Правоохранители уточнили, что юноша рос в неблагополучной семье, остался без родителей.
В Одесской области повесился подросток
49000.com.ua
Кроме того, он ранее сообщал о намерении покончить с собой. Тело подростка направлено на экспертизу.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой 15-летняя беременная покончила с собой от безысходности.
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