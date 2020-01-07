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7 января • обновлено в 10:32
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Под Одессой жутко покончил с собой подросток

1.1т
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В селе Новосельское Одесской области 6 января обнаружили повешенным 16-летнего парня.

Подросток повесился в местной теплице. Об этом Odessa.online сообщили источники в полиции.

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"Прощай, мама! Тело кремируй, пепел в море": в Одессе юноша покончил с собой. Фото 18+

Правоохранители уточнили, что юноша рос в неблагополучной семье, остался без родителей.

В Одесской области повесился подросток

В Одесской области повесился подросток

49000.com.ua

Кроме того, он ранее сообщал о намерении покончить с собой. Тело подростка направлено на экспертизу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой 15-летняя беременная покончила с собой от безысходности.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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