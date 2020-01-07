Под Одессой жутко покончил с собой подросток

В селе Новосельское Одесской области 6 января обнаружили повешенным 16-летнего парня.

Подросток повесился в местной теплице. Об этом Odessa.online сообщили источники в полиции.

Правоохранители уточнили, что юноша рос в неблагополучной семье, остался без родителей.

В Одесской области повесился подросток 49000.com.ua

Кроме того, он ранее сообщал о намерении покончить с собой. Тело подростка направлено на экспертизу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой 15-летняя беременная покончила с собой от безысходности.

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