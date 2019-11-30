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1 декабря • обновлено в 06:21
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В Одессе после эпопеи с порно разгорелся новый "голый" скандал

17.8т
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В одесском фитнес-клубе Fitness Stadium, который расположен на стадионе "Черноморец" в парке Шевченко, в женской раздевалке установлены видеокамеры. Это возмутило одну из клиенток.

Об этом сообщил Тelegram-канал "Хydessa", который опубликовал фрагмент ее переписки с администрацией клуба (чтобы посмотреть скриншот, доскролльте страницу до конца).

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Корреспонденту OBOZREVATEL в Fitness Stadium подтвердили, что в женских раздевалках действительно установлены камеры и это сделано для безопасности клиенток. В клубе добавили, что эта опция прописана в договоре, который подписывают посетительницы. Видимо, не все из них его читали.

В Одессе разгорелся новый "голый" скандал

В Одессе разгорелся новый "голый" скандал

FitUnion (Иллюстрация)

В Одессе разгорелся новый "голый" скандал

В Одессе разгорелся новый "голый" скандал

xydessa/telegram

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, видеосъемка гинекологических УЗИ, кадры которой выкладывались на порносайтах, была организована на сдаваемой в аренду территории Одесского областного онкологического диспансера.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы скандалы
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