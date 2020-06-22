В Одессе конфликт на парковке закончился дракой и стрельбой. Видео

В Одессе произошла драка со стрельбой

На парковке одесского жилого комплекса "Радужный" 21 июня произошел конфликт, который перерос в драку и стрельбу.

Об этом сообщает "УСИ Одесса" со ссылкой на Главное управления Национальной полиции в Одесской области. Также опубликованы кадры с места происшествия (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"В воскресенье ночью, 21 июня, в жилом комплексе "Радужный" слышали выстрелы. Информацию очевидцев подтвердили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области", – сказано в сообщении.

Отмечается, что стрельба была в 21 доме, на место происшествия выехали патрульные.

По данным Telegram-канала "Одесса как она есть", стрельба произошла якобы из-за парковки.

Стрельба в Одессе якобы произошла из-за парковки Telegram "Одесса как она есть

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе пьяные военные устроили стрельбу из пистолетов недалеко от детского центра "Молодая гвардия" в микрорайоне Лузановка. Инцидент произошел в ночь на 16 июня.