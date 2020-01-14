В Одессе из пожара спасли двоих бездомных. Видео

В Одессе во время тушения пожара пожарные спасли двоих бездомных. Возгорание произошло в пристройке к гаражу на улице Ивана Франко.
Сообщение о пожаре поступило на спец-линию “101” в 19:45 13 января, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Когда пожарные прибыли на место чрезвычайного происшествия, было установлено, что горит деревянная пристройка к гаражу, площадь которой составляет 10 квадратных метров.
В Одессе из пожара спасли двоих бездомных
Общественное Харьков
Чтобы полностью ликвидировать возгорание спасателям понадобилось менее получаса. Из огня были спасены двое бездомных - женщину 1978 года рождения и мужчину 1985 года рождения. От госпитализации они отказались.
По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Лиманское Раздельнянского района Одесской области в пожаре погибли двое людей.
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