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14 января • обновлено в 16:34
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В Одессе из пожара спасли двоих бездомных. Видео

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В Одессе во время тушения пожара пожарные спасли двоих бездомных. Возгорание произошло в пристройке к гаражу на улице Ивана Франко.

Сообщение о пожаре поступило на спец-линию “101” в 19:45 13 января, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Когда пожарные прибыли на место чрезвычайного происшествия, было установлено, что горит деревянная пристройка к гаражу, площадь которой составляет 10 квадратных метров.

В Одессе из пожара спасли двоих бездомных

В Одессе из пожара спасли двоих бездомных

Общественное Харьков

Чтобы полностью ликвидировать возгорание спасателям понадобилось менее получаса. Из огня были спасены двое бездомных - женщину 1978 года рождения и мужчину 1985 года рождения. От госпитализации они отказались.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Лиманское Раздельнянского района Одесской области в пожаре погибли двое людей.

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Место
Украина Одесса
Теги
пожар новости Одессы
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