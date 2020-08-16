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В Одессе девушка подожгла себя во время фаер-шоу. Видео 18+

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Происшествия
1,8 т.
В Одессе девушка подожгла себя на фаер-шоу

В Одессе девушка подожгла себя на фаер-шоу . esotericforum.com

В Одессе девушка, участвовавшая в фаер-шоу, случайно подожгла себя во время выступления. Пламя вмиг охватило ее волосы и лицо.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "ХО". Отмечается, что жуткий инцидент произошел на улице Крымской возле фонтана вечером 15 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Друзья пострадавшей девушки сумели очень быстро погасить огонь, но, даже несмотря на это, она получила достаточно серьезные ожоги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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