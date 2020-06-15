В Одессе авто слетело с дороги и врезалось в людей: среди пострадавших – беременная

ДТП в Одессе с пострадавшими

В Одессе 15 июня легковое авто съехало с дороги и снесло ограждение рядом с детской площадкой и магазином. В результате аварии несколько человек пострадали.

ДТП произошло вечером на улице Академика Королева возле дома 33. Предварительно, водителю стало плохо, передает "Думская" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Два прохожих пострадали, в том числе беременная женщина. Сам водитель в реанимации", – сказано в сообщении "Думской" в Telegram.

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По данным журналистов, у водителя якобы случился инсульт. Он ехал в авто вместе с пассажиром, тот также получил травмы.

Некоторые очевидцы аварии сразу после случившегося пытались устроить самосуд над водителем.

Telegram-канал "Думская – новости Одессы"

Telegram-канал "Думская – новости Одессы"

Telegram-канал "Думская – новости Одессы"

"Думская"

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Telegram-канал "Думская – новости Одессы"

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