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29 ноября • обновлено в 12:23
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Шустрый вор из Одессы стал звездой сети: видео ограбления

4.3т
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В Одессе на улице Сегедской вор всего за 2 минуты ограбил кондитерскую. Мужчина залез в помещение положил кофе-машину в черный пакет, забрал телефон, достал деньги из кассы и сбежал.

Об этом сообщили на telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Шустрый вор из Одессы стал звездой сети

Шустрый вор из Одессы стал звездой сети

xydessa/telegram (скриншот)

Сигнализация в кондитерской не работала. Полиция ищет вора.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе мошенники запустили новую схему "развода". Аферисты размещают номер телефона жертвы без ее ведома на разных сайтах с заказом услуг или товаров с функцией обратного звонка. Человеку постоянно перезванивают из этих интернет-магазинов. Телефон не умолкает круглосуточно.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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