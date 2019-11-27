Шустрый вор из Одессы стал звездой сети: видео ограбления

В Одессе на улице Сегедской вор всего за 2 минуты ограбил кондитерскую. Мужчина залез в помещение положил кофе-машину в черный пакет, забрал телефон, достал деньги из кассы и сбежал.

Об этом сообщили на telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Новости В Одессе пациенток гинеколога тайно снимали для порносайтов

Шустрый вор из Одессы стал звездой сети xydessa/telegram (скриншот)

Сигнализация в кондитерской не работала. Полиция ищет вора.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе мошенники запустили новую схему "развода". Аферисты размещают номер телефона жертвы без ее ведома на разных сайтах с заказом услуг или товаров с функцией обратного звонка. Человеку постоянно перезванивают из этих интернет-магазинов. Телефон не умолкает круглосуточно.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!