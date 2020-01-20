"Самосуд таким тварям": появились новые подробности пьяного ДТП с копом в Одессе

Одесситы возмущены выходкой пьяного полицейского, который вечером 19 января на глазах у ребенка сбил двоих его родителей. В соцсетях идет активное обсуждение происшествия.

Впечатлениями от увиденного на своей странице в Facebook поделилась очевидец происшествия, одесситка Алёна Дабижа (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

“Сегодня, в этот великий праздничный день, на наших с дочкой глазах, произошло ужасающее вопиющее происшествие. Прямо перед нами в одном из межквартальных переулков перед въездом на территорию бизнес-центра Вузовский на большой скорости пролетел автомобиль, сносивший на своём пути все и всех подряд, в том числе и двоих пешеходов, которые мирно прогуливались с ребёнком вдоль дороги. Этого неадекватного человека не остановило содеянное, как и полностью разбитое лобовое стекло. Он продолжал совершать непонятные виражи вокруг, разгромил шлагбаум перед бизнес-центром”, – написала свидетель ДТП.

По ее словам, неизвестно, как дальше развивались бы события, если бы старенькая иномарка на еврономерах не подвела своего хозяина, оставив его один на один с толпой очевидцев, которые не позволили нарушителю скрыться.

Пьяный коп сбил родителей на глазах ребенка в Одессе Facebook Алены Дабижи

“Больше всего меня, как мать, впечатлил маленький мальчик, который бегал вокруг своих лежащих окровавленных родителей и не понимал, что произошло и почему они не встают. Но, ещё больше меня поразило, что этим ненормальным оказался сотрудник полиции”, – написала одесситка.

Под ее постом развернулось активное обсуждение инцидента. Большинство пользователей не верят, что виновный понесет наказания. Одни считают, что над нарушителем нужно было вершить самосуд и жалеют о том, что в Украине отменена смертная казнь. Другие уверены, что сослуживцы отмажут виновника, поскольку в правоохранительных органах действует круговая порука.

появились новые подробности пьяного ДТП с копом в Одессе Facebook Алены Дабижи (скрин)

В настоящий момент об аварии, произошедшей по вине пьяного правоохранителя, сообщено в Государственное бюро расследований. Сведения в ЕРДР внесены по 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством). Меру наказания виновному определит суд.

Пьяный коп сбил родителей на глазах ребенка в Одессе Пресс-служба ГУНП в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе пьяный полицейский, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на двух пешеходов. В результате мужчину 1970 г.р. и женщину 1972 г.р. госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!