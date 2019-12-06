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6 декабря • обновлено в 12:20
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Сгоревший в Одессе колледж сняли изнутри и с высоты птичьего полета

1.3т
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Пожар 4 декабря лишил Одессу еще одного уникального здания в историческом центре. В крыле, выходящем на Троицкую, выгорели перекрытия, не говоря о чердаке и крыше. (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В части здания со стороны Пушкинской многие помещения удалось спасти от огня. Утром 5 декабря в том крыле дома побывали любопытные экстремалы. Телеграм-канал XYDESSA опубликовал фото с пожарища, где больше суток шла борьба человека с огнем – задымленные коридоры, залитые полы.

Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе

Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе

XYDESSA / Telegramm

Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе

Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе

XYDESSA / Telegramm

Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе

Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе

XYDESSA / Telegramm

Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе

Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе

XYDESSA / Telegramm

Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе

Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе

XYDESSA / Telegramm

Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе

Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе

XYDESSA / Telegramm

В сети также появилось видео сгоревшего здания, снятое дроном с высоты. Вячеслав Грубый опубликовал ролик на своей странице в Facebook.

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар видео фотографии
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