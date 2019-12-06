Сгоревший в Одессе колледж сняли изнутри и с высоты птичьего полета

Пожар 4 декабря лишил Одессу еще одного уникального здания в историческом центре. В крыле, выходящем на Троицкую, выгорели перекрытия, не говоря о чердаке и крыше. (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В части здания со стороны Пушкинской многие помещения удалось спасти от огня. Утром 5 декабря в том крыле дома побывали любопытные экстремалы. Телеграм-канал XYDESSA опубликовал фото с пожарища, где больше суток шла борьба человека с огнем – задымленные коридоры, залитые полы.
Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе
XYDESSA / Telegramm
Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе
XYDESSA / Telegramm
Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе
XYDESSA / Telegramm
Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе
XYDESSA / Telegramm
Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе
XYDESSA / Telegramm
Рухнувшие перекрытия, залитые полы: появились фото из сгоревшего лицея в Одессе
XYDESSA / Telegramm
В сети также появилось видео сгоревшего здания, снятое дроном с высоты. Вячеслав Грубый опубликовал ролик на своей странице в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Крупный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25, утром 4 декабря. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
В сети появилось жуткое видео – было видно, как люди падали из окон на пожарных.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
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