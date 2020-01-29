Расстреляли авто и скрылись: в Одессе произошло дерзкое ограбление инкассаторов. Фото и видео

В Одессе 29 января полиция задержала троих вооруженных разбойников, которые напали на автомобиль инкассаторов, угнали его и похитили 700 тыс. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Преступление произошло ранним утром 29 января на улице Героев Крут. Водитель инкассаторской машины ждал напарника, который пошел к терминалу онлайнплатежей, чтобы забрать деньги. В это время из автомобиля, который остановился рядом, вышли двое и выстрелили в машину инкассаторов из ружья. Водитель испугался и убежал. Нападавшие заняли его место и вместе с сообщником, который был на другом авто, уехали.

Угнанную машину бросили в нескольких кварталах, забрали из нее сумку с 700 тыс. грн и на двух своих авто разъехались в разные стороны.

Вскоре полицейский спецназ задержал двоих злоумышленников по месту их проживание в центре Одессы, а их третьего сообщника в Суворовском районе города.

Все подозреваемые – одесситы 27 и 28 лет. Во время обысков у них были обнаружены вещественные доказательства причастности к разбойному нападению. Открыто уголовное производство. Задержанным грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Одессе устроили вооруженный налет на инкассаторов od.npu.gov.ua

В Одессе устроили вооруженный налет на инкассаторов od.npu.gov.ua

В Одессе устроили вооруженный налет на инкассаторов od.npu.gov.ua

В Одессе устроили вооруженный налет на инкассаторов od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, житель Одесской области вернул в банк 200 тысяч гривен, которые потерял экипаж инкассаторского автомобиля. Пакет с деньгами случайно выпал из машины.

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