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2 декабря • обновлено в 22:19
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Пьяная мать едва не убила новорожденного в одесской больнице: видео

2.6т
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В Одессе полиция задержала горе-мать, которая в одной из больниц едва не задушила своего 5-месячного сына подушкой.

33-летняя женщина в ближайшем магазине купила бутылку водки и выпила ее в больничной палате. В это время ее сын начал плакать. Чтобы он не мешал, женщина накрыла лицо малыша подушкой. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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То, что на лице ребенка подушка, заметила соседка по палате и забила тревогу. Приехали полицейские и забрали горе-мать в отделение. Жизни ее сына уже ничего не угрожает.

Следователи квалифицировали действия женщины как покушение на умышленное убийство ребенка. Ей может грозить пожизненное заключение.

Пьяная мать едва не убила новорожденного в одесской больнице

Пьяная мать едва не убила новорожденного в одесской больнице

od.npu.gov.ua (скриншот)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе годовалая девочка в тяжелом состоянии попала в больницу, отравившись синтетическим наркотиком метадоном, который употребляла ее мать. Женщина вызвала скорую и сбежала.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Национальная полиция Украины
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Хо Хол
Хо Хол
уграинзге мир
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Хо Хол, це не діє, спробуй чужих екскрементів, може надихне?
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