С криками падали на пожарных из окон: появились жуткие кадры 18+ пожара в Одессе

В сети появилось видео пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибла студентка и пострадали еще 26 человек.
Страшные кадры опубликовали в паблике "Х**вая Одесса" в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На видео видно, как люди с криками падали из окон. Внизу их спасали пожарные. Все вокруг было окутано дымом.
В Одессе горел колледж: жуткие кадры
Киев Оперативный
Видео как люди падали с окон во время пожара в Одессе. pic.twitter.com/3Y2O3iYu7m— Крот из КГБ (@krot_iz_kgb) December 4, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь накрыл почти все этажи.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Жертвой страшного пожара оказалась 17-летняя студентка, которую уже опознали родители. В соцсетях сообщили, что это Ксюша Бабенко.
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