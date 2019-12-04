Главная Новости
4 декабря • обновлено в 21:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

С криками падали на пожарных из окон: появились жуткие кадры 18+ пожара в Одессе

2.4т
Читать материал на украинском

В сети появилось видео пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибла студентка и пострадали еще 26 человек.

Страшные кадры опубликовали в паблике "Х**вая Одесса" в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На видео видно, как люди с криками падали из окон. Внизу их спасали пожарные. Все вокруг было окутано дымом.

Новости
Страшный пожар в Одессе: официально подтверждена гибель студентки
В Одессе горел колледж: жуткие кадры

В Одессе горел колледж: жуткие кадры

Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Тег
пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги