С криками падали на пожарных из окон: появились жуткие кадры 18+ пожара в Одессе

В сети появилось видео пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибла студентка и пострадали еще 26 человек.

Страшные кадры опубликовали в паблике "Х**вая Одесса" в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На видео видно, как люди с криками падали из окон. Внизу их спасали пожарные. Все вокруг было окутано дымом.

В Одессе горел колледж: жуткие кадры Киев Оперативный

Видео как люди падали с окон во время пожара в Одессе. pic.twitter.com/3Y2O3iYu7m — Крот из КГБ (@krot_iz_kgb) December 4, 2019

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