Под Одессой дети заявили в полицию на родителей: что произошло

В Одесской области будут судить родителей, которые издевались над своими маленькими детьми. О постоянном психологическом давлении со стороны родителей в полицию заявили 9-летний мальчик и его 8-летняя сестра.

Регулярные издевательства над детьми долгое время происходили в городе Измаиле Одесской области, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

36-летняя мать и 48-летний отец двоих несовершеннолетних ранее неоднократно привлекались к ответственности за психологическое насилие над ними. В частности, семейной паре уже было выписано несколько штрафов.

Во время очередного "воспитательного" процесса супруги вновь начали нецензурно выражаться в адрес детей, угрожая избить их. Агрессия взрослых почти дошла до физического наказания, как вдруг нетрезвый отец на глазах сына и дочери стал толкать их мать. Она попыталась дать отпор отцу семейства, и когда между взрослыми завязалась потасовка, испуганный мальчик смог позвонить в полицию.

За домашнее насилие над детьми на женщину и мужчину составлены административные протоколы по ч.2 ст.173-2 КУпАП (домашнее насилие, вследствие которого потерпевшему могла быть причинена физическая или психологическая травма).

Учитывая, что горе-родители привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение менее года назад, в этот раз им грозит штраф в размере от 20 до 40 минимумов доходов граждан. Сколько именно заплатят взрослые за издевательства над собственными детьми, определит суд.

Под Одессой дети заявили в полицию на родителей od.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, одесская полиция задержала горе-мать, которая в одной из больниц едва не убила своего 5-месячного сына. 33-летняя женщина в ближайшем магазине купила бутылку водки и выпила ее в больничной палате. В это время ее сын начал плакать. Чтобы он не мешал, женщина накрыла лицо малыша подушкой

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