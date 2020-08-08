Очевидцы рассказали о 'гиблом месте' на пляже под Одессой, где утонули супруги

Вероятной причиной смерти супружеской пары на курорте "Катранка" Одесской области могло стать отбойное течение, в которое угодили люди.

Очевидцы рассказали, что трагедии на этом пляже были и раньше, передает ТСН.

"Мое мнение такое, что там вымыло течением перепад глубин, и в небольшой шторм создал сильное обратное течение. Там надо быть осторожным, а лучше вообще обходить", – рассказал Алексей Левченко, который пытался вместе с другими очевидцами спасти женщину.

Евгений Ярославаский сообщил, что пляж на Катранке не оборудован медпунктом и спасательной вышкой, поэтому плавать там небезопасно.

"Те кто, едет отдыхать в Катранку, должны понимать, что курорт относительно малолюдный, и инфраструктура находится в зачаточном состоянии... Если что-то случится, то надеяться нужно только на себя и окружающих", – отметил он.

Другой очевидец трагедии Валентин Щербина отметил, что в шторм купаться в заливе опасно.

"Заходя в небольшой залив рядом с пропастью, течение отражается от берега и уходит в море. А рядом – течение с пропасти, они соединяются, и усиливается общий эффект. Если с пропасти течения нет, можно выгрести. Если шторм небольшой – также не страшно я ходил сто раз. Но если с пропасти сильное течение – там и в спокойную погоду сложно пройти", – предупредил он.

Поясним, что отбойное течение – это тип морских и океанических течений, которое направлено под прямым углом к берегу и образуется в процессе отхождения потока воды в сторону моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области, в селе Лиман утонули супруги: женщину пытались спасти, а тело мужчины нашли позже.