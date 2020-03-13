В Одесской области будут судить двух матерей, чьи четверо детей стали жертвами пожара в частном доме. Трагедия случилась минувшим летом в Окнянском районе.

Женщинам вменяют злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми, что повлекло их гибель, сообщили в прокуратуре Одесской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как было установлено, вечером 30 июня 2019 года две женщины вместе с четырьмя малолетними детьми организовали отдых с употреблением спиртного во дворе одного из частных домов. Под влиянием алкоголя подозреваемые оставили детей ночевать одних.

На следующий день около 8 утра в доме возник пожар, из которого четверо детей 2017, 2018 и 2019 года рождения не смогли выбраться самостоятельно. Все они погибли. В момент трагедии их матери все еще пребывали в состоянии алкогольного опьянения и ничем не могли помочь малышам.

Женщинам 2000 и 1996 г. р. вменяют злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми, что повлекло тяжкие последствия. Если суд докажет их вину, им грозит до 5 лет тюрьмы.

На Одесщине будут судить матерей, чьи дети погибли в страшном пожаре ГУНП в Одесской области

На Одесщине будут судить матерей, чьи дети погибли в страшном пожаре od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине в Измаильском районе полицейские привлекли к ответственности 33-летнюю женщину, которая на несколько дней оставила дома троих маленьких детей. На горе-мать составили протокол по ч. 1 ст. 184 Административного кодекса Украины (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

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