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10 января • обновлено в 12:04
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На фронте погиб боец одесской мехбригады :что произошло

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В зоне проведения операции объединенных сил погиб боец 28-й механизированной бригады, которая дислоцируется под Одессой. Старший солдат Николай Довженко получил смертельное ранение во время обстрела ночью 10 января.

Пуля, выпущенная из стрелкового оружия, настигла бойца 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего похода на передовой А через несколько часов он скончался в больнице, сообщается на Facebook-странице подразделения (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Николаю Довженко было 23 года. Вечная память Героям.

На фронте погиб боец одесской мехбригады Николай Довженко

На фронте погиб боец одесской мехбригады Николай Довженко

Facebook 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего похода

Как сообщал OBOZREVATEL, командиров Одесской 28 мехбригады обвинили в продаже волонтерской помощи сепаратистам. Военнослужащие этого подразделения 3 недели пребывали в зоне проведения антитеррористической операции без полевой кухни. Причиной тому стало нежелание командира, которого подозревают в продаже волонтерской помощи сепаратистам, писать заявки в Министерство обороны.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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