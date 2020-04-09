Момент обрушение старинного жилого дома в центре Одессы на улице Канатной попал на видео.

Ролик опубликовал Telegram-канал Odessa.INFO (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, рано утром 9 апреля в центре Одессы частично обрушился старый дом 1893 года постройки. Предварительно, никто не пострадал.

Обрушение произошло на углу улицы Канатной и переулка Нахимова.

Несколько дней назад в старинном здании начались какие-то работы, а сам дом оградили.

В результате обрушения находившиеся в здании рабочие не пострадали. Однако не исключено, что могло завалить прохожего. На месте работает ГСЧС.

В центре Одессы обрушился жилой дом informator.press

Здание, расположенное по адресу Канатная, 5 является памятником архитектуры местного значения. Это дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели, построенный в 1893 году. Здание использовалось в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.

В центре Одессы обрушился жилой дом Dumskaya

В центре Одессы обрушился жилой дом Dumskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник одесской полиции Олег Бех обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой ограничить продажу алкоголя на территории города.

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