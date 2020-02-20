Изнасилование школьницы копом в Одессе: стало известно, что грозит обвиняемому

Одесскому полицейскому, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, грозит до 12 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в суде.

Следователи территориального управления ГБР в городе Николаеве начали досудебное расследование по факту изнасилования школьницы в Одессе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Девушка, которая утверждает, что стала жертвой копа-насильника, является ученицей 11 класса одной из школ Киевского района. По ее словам, днем 11 февраля ее пригласил на профилактическую беседу инспектор ювенальной превенции местного отделения полиции. Когда девушка пришла на встречу, которую коп почему-то назначил у себя дома, хозяин квартиры путем шантажа заставил ее вступить с ним в интимную связь.

После того, как сообщение об изнасиловании девочки появилось в СМИ и соцсетях, последовала и реакция правоохранителей. Они сообщили, что начата служебная проверка, на время которой подозреваемый отстранен от исполнения обязанностей. В свою очередь, ГБР открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетней). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Изнасилование школьницы копом в Одессе: обвиняемому грозит реальный срок bk55.ru (иллюстрация)

Напомним, 19 февраля в СМИ появилась информация об изнасиловании 17-летней одесситки работником Таировского отдела полиции. Сообщалось, что сначала она на несколько дней пропала из дома, а когда вернулась, рассказала, что была изнасилована полицейским, который ее шантажировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе школьники решили бороться с автохамами. Причем, делают они это довольно агреcсивно. На видео, опубликованном в соцсетях, мальчик ложится на капот машины, которая заехала на тротуар и нецензурно ругается в адрес водителя, не давая ему уехать. Позже на помощь ребенку приходит женщина, которая также отчитывает автовладельца за нарушение. Далее этот же мальчик заставляет уехать с тротуара другую машину.

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