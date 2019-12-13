Главная Новости
13 декабря • обновлено в 17:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

История о похищении ребенка под Одессой получила неожиданный поворот

695
Читать материал на украинском

Жительница Любашевского района на Одесщине обратилась в местное отделение полиции с сообщением о том, что утром 13 декабря неизвестные мужчины пытались похитить ее сына-подростка и увезти на автомобиле.

На место происшествия были направлены полицейские, однако в ходе опроса свидетелей и просмотра записей с камеры наружного видеонаблюдения, информация не подтвердилась.

Выяснилось, что подросток просто выдумал историю с похищением, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.

Школьник выдумал историю с похищением

Школьник выдумал историю с похищением

Нацполиция Украины

Новости
В Одессе полиция устроила погоню за конем: в сеть попало эпичное видео

Опрошенный в присутствии родителей и психологов парень сообщил, что "похищение" он придумал, чтобы не идти в школу из-за конфликта с одним из учителей.

С ребенком и его матерью проведена профилактическая беседа. Сейчас решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве также устроили переполох из-за "похищения" ребенка.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги