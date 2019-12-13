История о похищении ребенка под Одессой получила неожиданный поворот

Жительница Любашевского района на Одесщине обратилась в местное отделение полиции с сообщением о том, что утром 13 декабря неизвестные мужчины пытались похитить ее сына-подростка и увезти на автомобиле.
На место происшествия были направлены полицейские, однако в ходе опроса свидетелей и просмотра записей с камеры наружного видеонаблюдения, информация не подтвердилась.
Выяснилось, что подросток просто выдумал историю с похищением, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.
Школьник выдумал историю с похищением
Нацполиция Украины
Опрошенный в присутствии родителей и психологов парень сообщил, что "похищение" он придумал, чтобы не идти в школу из-за конфликта с одним из учителей.
С ребенком и его матерью проведена профилактическая беседа. Сейчас решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей".
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве также устроили переполох из-за "похищения" ребенка.
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