Бросили детей: страшные подробности эвакуации во время пожара в Одессе. Видео

В сети появилось видео-интервью сестры пропавшего без вести при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса студента Кирилла Трофимчука Кристины. Девушка рассказала, что ее брат позвонил маме во время пожара и сказал, что задыхается от дыма. После этого связи с ним не было.

Об этом сообщает telegram-канал xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кристина Трофимчук также рассказала, что преподаватели колледжа после начала пожара не помогали ученикам эвакуироваться. По ее словам, когда она прибыла на место ЧП, преподаватели уже находились на улице, в то время как дети из окон просили о помощи.

Девушка провела под сгоревшим зданием почти всю ночь и вновь пришла к нему утром.

Тем временем, к поискам пропавших без вести уже приступил специальный отряд ГСЧС, который прибыл из Киева. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, спасатели с помощью автовышки проникли в здание. Они начали разбирать завалы с верхних этажей.

Спасатели приступили к поискам пропавших без вести Пресс-служба Одесской облгосадминистрации

Спасатели приступили к поискам пропавших без вести Пресс-служба Одесской облгосадминистрации

Как сообщал OBOZREVATEL:

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