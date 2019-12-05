Бросили детей: страшные подробности эвакуации во время пожара в Одессе. Видео

В сети появилось видео-интервью сестры пропавшего без вести при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса студента Кирилла Трофимчука Кристины. Девушка рассказала, что ее брат позвонил маме во время пожара и сказал, что задыхается от дыма. После этого связи с ним не было.
Об этом сообщает telegram-канал xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Кристина Трофимчук также рассказала, что преподаватели колледжа после начала пожара не помогали ученикам эвакуироваться. По ее словам, когда она прибыла на место ЧП, преподаватели уже находились на улице, в то время как дети из окон просили о помощи.
Девушка провела под сгоревшим зданием почти всю ночь и вновь пришла к нему утром.
Тем временем, к поискам пропавших без вести уже приступил специальный отряд ГСЧС, который прибыл из Киева. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, спасатели с помощью автовышки проникли в здание. Они начали разбирать завалы с верхних этажей.
Спасатели приступили к поискам пропавших без вести
Пресс-служба Одесской облгосадминистрации
Спасатели приступили к поискам пропавших без вести
Пресс-служба Одесской облгосадминистрации
Как сообщал OBOZREVATEL:
Крупный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 утром 4 декабря. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
В сети появилось жуткое видео, на котором люди падали из окон на пожарных.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Единственной опознанной жертвой остается 17-летняя студентка, которую уже узнали родители. В соцсетях сообщили, что это Ксюша Бабенко.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
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