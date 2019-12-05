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5 декабря • обновлено в 14:56
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Бросили детей: страшные подробности эвакуации во время пожара в Одессе. Видео

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В сети появилось видео-интервью сестры пропавшего без вести при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса студента Кирилла Трофимчука Кристины. Девушка рассказала, что ее брат позвонил маме во время пожара и сказал, что задыхается от дыма. После этого связи с ним не было.

Об этом сообщает telegram-канал xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Кристина Трофимчук также рассказала, что преподаватели колледжа после начала пожара не помогали ученикам эвакуироваться. По ее словам, когда она прибыла на место ЧП, преподаватели уже находились на улице, в то время как дети из окон просили о помощи.

Девушка провела под сгоревшим зданием почти всю ночь и вновь пришла к нему утром.

Тем временем, к поискам пропавших без вести уже приступил специальный отряд ГСЧС, который прибыл из Киева. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, спасатели с помощью автовышки проникли в здание. Они начали разбирать завалы с верхних этажей.

Спасатели приступили к поискам пропавших без вести

Спасатели приступили к поискам пропавших без вести

Пресс-служба Одесской облгосадминистрации

Спасатели приступили к поискам пропавших без вести

Спасатели приступили к поискам пропавших без вести

Пресс-служба Одесской облгосадминистрации

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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