Бывшему топ-чиновнику Одесщины выдвинули обвинения по смертельным трагедиям

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику управления ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку. Его подозревают в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

Как установлено следствием, подозреваемый, будучи должностным лицом, ответственным за осуществление надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, халатно относился к служебным обязанностям, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В результате халатного отношения Федорчака к своим обязанностям в 2017 и 2019 годах в Одессе произошло 4 масштабных пожара – в детском лагере “Виктория”, в Одесском областном центре психического здоровья, в отеле “Токио стар” и в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Эти пожары привели к гибели 32 людей, а также причинили ущерба на общую сумму почти 5 миллионов гривен. .

Процессуальное руководство досудебным расследованием по указанному производству осуществляется прокуратурой Одесской области. Если вина экс-начальника областного управления ГСЧС будет доказана, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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Напомним, 11 декабря Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения директору сгоревшего Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге. Женщину, которую подозревают в служебной халатности, отправили под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Кроме того, 13 января о подозрении в деле о пожаре в колледже сообщено завхозу учебного заведения, которую также подозревают в преступной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Согласно вывода экспертов, консервация здания памятника архитектуры, "дома Асвадурова" обойдется примерно в 3 миллиона 250 тысяч гривен. Из них на разработку проектной документации будущей консервации потратят 250 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительственная комиссия назвала официальную причину пожара в одесском колледже, который 4 декабря 2019 года унёс жизни 16 человек. Трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар быстро распространился по всему зданию, но люди не смогли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

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