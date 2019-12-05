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5 декабря • обновлено в 18:05
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Была отличницей и бойкой девочкой: что известно о погибшей студентке одесского колледжа. Фото

1.6т
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Погибшей при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса студентке Ксении Бабенко было 17 лет.

Девушка была родом из села Новониколаевка Килийского района Одесской области. На родине ее характеризуют как "отличницу, прекрасную, смешливую, бойкую девчушку". Об этом сообщает издание bessarabiainform.com (чтобы посмотреть фото девочки, доскролльте страницу до конца).

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Также известно, что Ксения окончила школу в прошлом году и приехала учиться в Одессу. В шестом классе она заняла одно из призовых мест в конкурсе Лучший дневник.

Мама погибшей девушки работает учительницей.

Погибшая при пожаре в Одесском колледже Ксения Бабенко

Погибшая при пожаре в Одесском колледже Ксения Бабенко

Андрей Белый/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Ксению привезли в больницу в агонии, и она умерла спустя 15 минут после госпитализации. Во время пожара девушка выпрыгнула из окна 5 этажа.

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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