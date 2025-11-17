Жители Донбасса заказали? РосСМИ разгоняют новость о якобы покушении на Шойгу. Видео

Бывшего министра обороны России, а сейчас секретаря Совета безопасности, Сергея Шойгу якобы пытались убить в Москве. Это "печальное событие" должно было состояться на Троекуровском кладбище в столице РФ, но что-то пошло не по плану.

Такую информацию разгоняют СМИ и паблики страны террориста. Впрочем, официальной информации о возможном покушении нет.

"Организаторы покушения наняли двух наркоманов, мигранта из Центральной Азии и мужчину из Киева. Сообщники установили камеру в цветочной вазе, чтобы отслеживать визит Шойгу к родственникам. Подозреваемых задержала ФСБ", – говорится в сообщении одного из СМИ.

Впрочем, к родственникам экс-чиновник так и не отправился. Также в соцсетях, в свете последних событий, шутят о том, что наверняка Шойгу заказали жители временно оккупированных территорий.

Стоит также отметить, что визитку Яроша или "Правого сектора" на месте "покушения" российские правоохранители каким-то чудом пока не нашли.

На днях стало известно о том, что по инициативе экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу в России запускают "Программу развития Сибири" на 700 млрд рублей. Это будет массовое переселение жителей с временно оккупированных украинских территорий, то есть новая волна депортаций с ВОТ.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты расширяют незаконную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий Украины. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении призыва на срочную службу в течение всего года, который распространяется и на контролируемые Москвой части украинских регионов.

Как сообщал OBOZ.UA, этот закон фактически является шагом к всеобщей мобилизации. С января это будет касаться и жителей временно оккупированной территории Украины. По состоянию на сейчас продолжается как осенний призыв, так и самая настоящая охо та на тех, кто не хочет служить в рядах ВС РФ, в том числе и на коллаборационистов.

