Кремль планирует депортацию украинцев с оккупированных территорий в Сибирь – ЦНС

В России запускают "Программу развития Сибири" на 700 млрд рублей — массовое переселение жителей с временно оккупированных украинских территорий. Проект, который инициировал экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу, является новой волной депортации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. На подконтрольных Кремлю территориях Украины уже начался первый этап реализации программы.

Россия депортирует украинцев в Сибирь

Как стало известно, в школы, больницы и на коммунальные предприятия ВОТ уже поступают закрытые письма с требованием определить"работников для долгосрочных командировок" на Дальний Восток. Туда заставляют включать людей "необремененных семейными обстоятельствами" – то есть наиболее уязвимых, тех, кого легче выслать без шума.

"Это повторение советских практик "организованных наборов", посредством которых когда-то депортировали крымских татар, украинцев, чеченцев и другие народы", – говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что сибирские регионы опустошены, молодежь продолжает выезжать с Дальнего Востока РФ, а мобилизация убила сотни тысяч мужчин. Поэтому в Кремле решили строить новую "индустриальную империю" руками украинцев.

"Программа "Сибиризации" является не инвестиционным проектом, а инструментом мягкой ассимиляции и попыткой оторвать украинцев от дома, чтобы растворить их на просторах имперского эксперимента", – сообщает ЦНС.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты расширяют незаконную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий Украины. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении призыва на срочную службу в течение всего года, который распространяется и на контролируемые Москвой части украинских регионов.

Как сообщал OBOZ.UA, этот закон фактически является шагом к всеобщей мобилизации. С января это будет касаться и жителей временно оккупированной территории Украины. По состоянию на данный момент продолжается как осенний призыв, так и самая настоящая охота на тех, кто не хочет служить в рядах ВС РФ, в том числе и на коллаборационистов.

