В конце 2025 года в России наблюдается резкое сокращение закупок вакцин, что уже сказывается на уровне заболеваемости населения. Программа прививок, которая должна была покрывать самые распространенные инфекции, значительно ограничена из-за перенаправления бюджетных средств на войну против Украины.

Такая ситуация создает угрозу неконтролируемого распространения опасных болезней и усиливает эпидемиологическую опасность в регионе. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

В России в конце 2025 года резко сузилась программа иммунопрофилактики: государственные закупки жизненно необходимых вакцин сокращены до минимума. Препараты против менингококковой инфекции обеспечивают лишь 13% от потребности, вакцины против вируса папилломы человека – лишь 5%. Сокращение охватило и базовые прививки: против кори, краснухи, паротита, дифтерии и коклюша.

Если в 2024 году на соответствующие тендеры выделялось более 40 млрд рублей, то в 2025-м эта сумма упала до 6,5 млрд. Фактическое сворачивание финансирования совпало с резким ростом инфекционных заболеваний.

По официальным данным, показатели инфекций за год увеличились в несколько раз: корь – в 11 раз, краснуха – в 6 раз, коклюш – в 4,5 раза.

Эпидемиологи прямо связывают ситуацию со снижением уровня коллективного иммунитета из-за провала программы прививок. Более 70% профильных экспертов оценивают государственные меры в сфере иммунопрофилактики как неудовлетворительные, а 60% называют ключевой причиной кризис бюджетного финансирования.

Минздрав РФ объясняет проблемы "переходным периодом" и реализацией стратегии до 2035 года, ориентированной на производство "собственных вакцин полного цикла". Однако профильные специалисты отмечают, что решающим фактором является переориентация ресурсов на финансирование войны против Украины, которая отодвигает медицинские потребности на второй план.

Параллельно в российском обществе усиливается антивакцинаторское движение, что фактически играет на руку власти, ускоряя разрушение системы прививок.

"Таким образом, Россия входит в фазу масштабной эпидемиологической угрозы. Сочетание бюджетной экономии, дефицита вакцин и социальных настроений создает условия для неконтролируемого распространения опасных инфекций. Это не только подрывает внутреннюю стабильность, но и формирует риски для соседних стран", – отметили в СВР.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России ухудшается эпидемиологическая ситуация из-за незаконного вторжения в Украину – госпитали заполонили больные туберкулезом российские оккупанты. В частности, свободных коек уже практически нет в крупнейшем в РФ туберкулезном госпитале для военных.

