Сколько танков и истребителей Россия планирует выпустить в этом году: статистика ГУР

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал о планах РФ по выпуску военной техники и вооружения. По его словам, Россия уже использовала большую часть своих запасов, однако активно наращивает производство новых образцов.

Видео дня

Скибицкий в интервью Укринформу пояснил, что после распада Советского Союза РФ накопила на складах немало вооружения и военной техники. Если говорить о количестве, то, по его словам, сами россияне не могли посчитать.

РФ имела значительные склады с оружием после распада СССР

"Помню, в начале 2000-х годов была информация, что россияне "потеряли" где-то за Уралом 1000 танков, которые были неучтены и стояли на территории учебного центра, и никто о них не знал. То есть это огромное количество вооружения, которое находилось на складах. Уже после начала 2014 года они систематизировали это все, создали соответствующие Центры мобилизационного развертывания, в частности вблизи наших границ в Южном военном округе, бывшем Западном военном округе, где сосредоточили технику для обеспечения мобилизационного развертывания", – пояснил он.

По словам Скибицкого, после начала полномасштабной войны большинство вооружения, которое поступало в подразделения армии РФ для ведения войны, – это танки, артиллерийские системы, БТР, БМП, которые были на хранении, прошли соответственно или модернизацию, или восстановление.

Скибицкий уточнил, что сейчас сложно определить точное количество остатков вооружения, поскольку звучали разные цифры. Говорилось, что РФ использовала от 50 до 75% запасов различного вооружения из прежних запасов.

Сколько самолетов, танков и артсистем планирует произвести Россия в этом году

Впрочем, Россия сохранила оборонно-промышленный комплекс, который позволяет производить современные образцы техники. При этом в ГУР четко понимают те цифры, которые РФ на сегодня спланировала по выпуску новых типов вооружения.

"В то же время хочу отметить, что, несмотря на использованные запасы, Россия сохранила возможности изготовления новых видов и нового вооружения непосредственно в оборонно-промышленном комплексе. И, видимо, это благодаря тому, что большинство предприятий ОПК Советского Союза не были закрыты, они уменьшили свои мощности, но Россия была и является одним из основных экспортеров вооружения за границу", – заявил разведчик.

Замначальника ГУР рассказал, если говорить о современных самолетах, а это Су-57, Су-35, Су-34 и Су-30, то они запланировали на 2025 год 57 единиц.

"Почти 250 танков типа Т-90М – это новый, не модернизированный. Кроме того, около 1100 новых БТР-3, БТР-82А, артиллерийские системы – 365 единиц тоже новые, не модернизированные. В то же время модернизация и восстановление вооружения и военной техники – это тысячи единиц вооружения, которое использует Российская Федерация", – проинформировал Скибицкий о планах врага по производству вооружения.

Россия производит современное вооружение, эффективное на поле боя

Кроме этого, Россия также сосредотачивает внимание на изготовлении вооружения, эффективного на поле боя, и пытается нарастить его выпуск. Речь идет о беспилотных системах, FPV-дронах, различных ракетных системах.

"В 2025 году агрессор запланировал выпуск почти 2,5 тыс. так называемых высокоточных ракет различного класса. К ним относятся крылатые и баллистические ракеты комплекса "Искандер", гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другие. Россия намерена увеличивать производство. Кроме того, мы заметили существенный рост выпуска беспилотных летательных аппаратов, прежде всего таких как "Герань", "Гарпия" и FPV-дронов", – отметил заместитель Кирилла Буданова.

По словам Скибицкого, военная разведка имеет данные о программе вооружения Вооруженных сил РФ на 10 лет, с 2026-го по 2037-й. Там россияне четко прописали основные требования, которые они ставят перед оборонно-промышленным комплексом относительно тяжелого вооружения, боевых кораблей, авиации, ракетных систем.

"Мы знаем, что они будут развивать стратегическую и дальнюю авиацию благодаря модернизации и созданию новых самолетов", – подчеркнул сотрудник ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки Минобороны Украины на портале War&Sanctions опубликовало информацию о том, что предприятия РФ, занятые в производстве ракет Х-59, испытывают трудности из-за санкций. В частности, 50 компаний из 116 не могут своевременно предоставлять продукцию для производства этих ракет. И это полностью объясняет причины, по которым российские оккупационные войска стали применять такие эрзац-ракеты, как "Дань-М" и "Бандероль".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!