ВСУ поразили ЛПДС нефтепровода 'Дружба': видео успешного удара

В ночь с 6 на 7 сентября Силы обороны Украины поразили нефте-помпу на станции нефтепровода "Дружба". Речь идет об объекте в н. п. Найтоповичи Брянской области.

Видео дня

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ, Герой Украины Роберт Бровди "Мадьяр". Видео результативной работы он обнародовал в своем Telegram-канале.

Подробности

"А5 стальной конь? Транснефть ЛПДС "8-Н" Найтоповичи (Брянской области РФ), – недобрый вечер, мы из Украины", – говорится в сообщении.

"Мадьяр" отметил, что комплексное огневое поражение нефте-помпы нанесли подразделения Птиц СБС (14 полк СБС) и РВИА.

Этот объект играет стратегическую роль в транспортировке нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Россию, в частности с Мозырского и Новополоцкого НПЗ.

По словам командующего СБС, подобные атаки по нефтеперерабатывающим заводам агрессора будут продолжаться.

"To be continued...Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми", – указано в сообщении.

Напомним, в ночь на 13 августа в Брянской области (РФ) беспилотники атаковали важный объект нефтепровода "Дружба". В результате поражения пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции ЛПДС "Унеча" в с. Высокое.

А в ночь на 18 августа Силы обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. На объекте вспыхнул пожар, в результате чего перекачка нефти по этому нефтепроводу полностью остановилась.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 7 сентября, в России, беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в Краснодарском крае. В результате "хлопка" на объекте возник пожар на одной из технологических установок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!