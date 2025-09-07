В России БПЛА атаковали Ильский НПЗ: произошел пожар

В ночь на 7 сентября, в России, беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в Краснодарском крае. В результате "бавовны" на объекте возник пожар.

Об этом сообщают местные паблики. Там также обнародовали фото и видео.

В частности, российские Telegram-каналы ссылаются на Оперативный штаб Краснодарского края, где сообщили, что обломки беспилотников упали в Северском районе на территории Ильского НПЗ.

В результате атаки возникло возгорание одной из технологических установок. Пожар якобы оперативно ликвидировали.

"На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Персонал нефтеперерабатывающего завода эвакуировали в укрытие", – говорится в сообщении.

Что известно об атакованном НПЗ

Ильский нефтеперерабатывающий завод имени А. Шамара, расположенный в Краснодарском крае, является одним из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Южного федерального округа России.

Компания КНГК-ИНПЗ специализируется на приеме, хранении и переработке углеводородного сырья, а также на отгрузке готовой продукции железнодорожным и автомобильным транспортом.

Напомним, атака вышеупомянутого объекта происходит не впервые. 7 июля, дальнобойные дроны Главного управления разведки нанесли удары по этому НПЗ. Вследствие поражения произошло попадание в один из технологических цехов предприятия. Это подтверждали и местные СМИ.

Как писал OBOZ.UA, 17 февраля 2025 года дроны СБУ и ССО поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод, после чего там начался пожар. Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" также получила серьезные повреждения и приостановила работу.

