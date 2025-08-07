В Волгоградской области раздаются взрывы на фоне пожара – Суровикино атаковано БПЛА

Жители российского Суровикино в Волгоградской области в ночь на 7 августа жалуются на массированную атаку украинскими беспилотниками. Атака осуществляется якобы на российскую железную дорогу, известно о десятках взрывов в поселке и нескольких пожарах, которые загорелись после взрывов.

Официально местные власти пока никак не прокомментировали эти события, а несколько пропагандистских изданий предупредили о том, что "ПВО отражает атаку на Суровикино". В свою очередь местные жители жалуются на полное отсутствие ПВО в регионе.

Так или иначе, но во время взрывов люди заметили пожары в районе местной железнодорожной станции.

Единственное официальное сообщение о событиях в Волгоградской области сделала "Росавиация" – она заявила, что аэропорт Волгограда временно не принимает и не выпускает самолеты из-за "задействованного плана "Ковер" в связи с атакой украинских беспилотников".

Что именно атаковано

Суровикино – административный центр Суровикинского района Волгоградской области. Расположен в 15 км от устья реки Чир в Дон (Цимлянское водохранилище), и в 135 км от Волгограда, недалеко от границы с Ростовской областью.

Хотя Суровикино – достаточно большой поселок (население более 18 тыс. человек), он известен только железнодорожной станцией "Суровикино" Приволжской железной дороги.

Также поселок известен как родина одного из первых убитых захватчиков на Херсонщине. Это старлей Денис Зорин из 247-го десантно-штурмового полка, ликвидированный уже на второй день широкомасштабного вторжения в Украину.

Что предшествовало

Несколько дней подряд украинские операторы беспилотников выбирают для атак именно железнодорожную инфраструктуру на юге страны-агрессора России.

Так, в ночь на 6 августа дроны снова атаковали Ростовскую область – там была поражена железнодорожная станция Тацинская, которая расположена на стратегически важной для оккупантов железнодорожной ветке. Причем это уже повторное поражение станции Тацинская.

Интересно: большинство россиян по состоянию на июль 2025 года убеждены, что Россия побеждает в войне против Украины. При этом граждан государства-агрессора больше всего остального беспокоят атаки украинских дронов. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса аналитического центра "Левада-центр".

