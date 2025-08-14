В центре Ростова прогремел мощный взрыв: в городе объявили ракетную опасность. Фото и видео

Утром 14 августа в центре города Ростов-на-Дону прогремел мощный взрыв. Местные власти и очевидцы заявили, что взорвался дрона-камикадзе.

Перед взрывом в городе была объявлена ракетная опасность. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Взрыв в самом центре города

По предварительной информации, взрыв прогремел в самом центре Ростова, после чего поднялся огромный столб дыма. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская.

Также местный губернатор рассказал, что один человек получил ранения, но информация по пострадавшим уточняется. Позже чиновник уточнил, что двоих людей госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще 11 человек с ранениями доставляются в больницу.

РЭБ скорректировала полет БПЛА

По данным мониторинговых каналов, российские средства радиоэлектронной борьбы скорректировали маршрут полета дрона-камикадзе. После вмешательства РЭБ беспилотник был перенаправлен в сторону жилого района.

Незадолго до этого на территории всей Ростовской области была объявлена ракетная опасность. Оккупанты утверждали, что по территории региона могут отработать крылатыми ракетами Storm Shadow.

Что предшествовало

В последнее время на территории России регулярно происходят взрывы и возникают пожары. При чем часто их причиной становятся атаки дронов-камикадзе. Ночью 12 августа в РФ горел очередной завод. Огонь вспыхнул на Ярославском лакокрасочном заводе и охватил площадь почти в 5 тыс. кв. метров.

Накануне глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил президенту Владимиру Зеленскому о военных операциях ведомства. В частности тех, которые касаются дальнобойных ударов по объектам на территории страны-агрессора РФ. Президент поблагодарил СБУ за меткость и пообещал, что враг еще почувствует последствия наших действий.

Ранее сообщалось, что ударные дроны Службы безопасности Украины поразили терминал хранения "Шахедов". Удар был нанесен по вражескому объекту в Республике Татарстан. После попадания БПЛА в здание логистического хаба прогремели взрывы и начался пожар.

