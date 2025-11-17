В Российском Орле горит ТЭЦ: сообщают о прилетах. Фото и видео

В российском Орле вечером снова раздались взрывы. Местные каналы сообщили о возможных прилетах по теплоэлектроцентрали и возгорании на ее территории. Тревога в области из-за атаки беспилотников была объявлена после 19:00, и уже через полчаса жители сообщили о первых звуках взрывов.

Информацию о взрывах и пожаре публиковали российские паблики, в частности российские каналы и Supernova+. Последний также обнародовал фото и видео с места, где видно столб дыма над промышленной зоной. В сообщениях отметили, что по предварительным данным удар пришелся именно по местной ТЭЦ.

Местные каналы писали, что взрывы в городе раздавались неоднократно. После первых двух хлопков жители начали сообщать еще о трех повторных взрывах. По словам очевидцев, после серии ударов в районе теплоэлектроцентрали стал виден огонь, а дым начал быстро распространяться над окружающими кварталами.

Вечером в пабликах появились и обсуждения о том, что ПВО работает хаотично. Некоторые предполагали, что беспилотники заходили с разных направлений, и поэтому тревога в области объявлялась дважды с интервалом.

По данным российских каналов, около 20:17 в городе уже фиксировали активное горение на территории объекта. Supernova+ утверждал, что атака была направлена именно по ТЭЦ, обеспечивающей часть Орла электроэнергией. Пока неизвестно, пострадали ли работники и каковы масштабы разрушений, однако фото с места происшествия показывают густой черный дым.

После новых взрывов другие местные каналы продолжили сообщать о работе ПВО и повторных пролетах беспилотников над городом. Очевидцы писали, что взрывы были слышны в нескольких районах, а в некоторых дворах ощущались вибрации.

Предыдущие атаки на город

Как сообщал OBOZ.UA, 13 ноября в Орле также слышали взрывы во время объявления ракетной и дроновой опасности. Тогда в сети публиковали видео падения обломков. Ранее, в ночь на 5 ноября, российские власти заявляли о якобы уничтожении украинских беспилотников.

А 31 октября стало известно о ракетной атаке по Орловской ТЭЦ. Сначала губернатор региона уверял, что упали лишь обломки и пожара нет, хотя видео свидетелей говорили об обратном. Позже Военно-морские силы Украины подтвердили, что нанесли удары по ТЭЦ ракетами "Нептун".

