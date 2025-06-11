В российском Энгельсе прогремел мощный взрыв: в сети пишут о 'задымлении' на очередном заводе. Фото

В городе Энгельс в стране-агрессоре России местные жители днем в среду, 11 июня, пожаловались на громкий взрыв. Что стало его причиной, пока неизвестно, но в сети пишут о задымлении на ремонтном заводе.

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По данным издания ASTRA, взрыв, вероятно, произошел на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе. На опубликованных фото видно, что на месте возникло много дыма.

Отмечается, что этот завод расположен менее чем в двух километрах от нефтебазы "Комбинат Кристалл", которая была атакована украинскими БПЛА в ночь на 6 июня и горела несколько дней подряд.

В то же время журналисты отмечают, что, по другим данным, взрыв мог произойти на предприятии по производству трубопроводной арматуры "РусКон-С", расположенном в пяти километрах от "Кристалла".

Напомним, что российский Котовск ночью 11 июня оказался под атакой дронов. БПЛА в очередной раз атаковали Тамбовский пороховой завод, являющийся одним из крупнейших в РФ производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.

Очевидцы заявляют, что на территории предприятия вспыхнул большой пожар.

А 10 июня стало известно, что дроны атаковали Татарстан. Пролет дронов зафиксировали жители Нижнекамска и Елабуги.

Новая волна атак дронами по территории РФ вызвала панику у россиян, многочисленные ограничения в транспортной инфраструктуре и усиление работы ПВО.

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